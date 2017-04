Fedez e Chiara Ferragni

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER VOLA DALLA SUA CHIARA FERRAGNI, FOTO (OGGI, 24 APRILE 2017) - La lunga lontananza a cui Chiara Ferragni e Fedez sono stati costretti è finalmente finita. I due si sono rivisti ieri, come aveva promesso la fashion blogger in un post di qualche giorno fa, dando appuntamento al fidanzato a domenica. Questa volta però non è stata Chiara a raggiungerlo in Italia: finiti gli impegni col Comunisti col Rolex Tour che riprenderà a giugno da Torino, il rapper milanese non ha altre date in programma se non quella del 6 maggio a Verona, ma nel frattempo può concedersi un viaggetto intercontinentale per ritrovare la fidanzata. La Ferragni ha voluto gridarlo al mondo con un post pubblicato nel pomeriggio: “Verrà a Los Angeles quest’oggi”. Chiara non ha avuto bisogno di specificare chi, visto che ad accompagnare le sue parole su Instagram c’era una foto di lei e Fedez nudi nella vasca da bagno tratta dallo shooting per Vanity Fair (clicca qui per vederla). Prima di partire il rapper milanese ha voluto salutare i fans con un video pubblicato su Instagram che fa vivere le emozioni dei suoi ultimi concerti: “Ma quanto abbiamo spaccato? Grazie di tutto! Il tour dell'anno si ferma per poco, ci vediamo questa estate con nuove date e uno show tutto nuovo! Daje”. Clicca qui per vedere il video.

