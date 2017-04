ALESSANDRA AMOROSO / News, cresce l’attesa per Vivere a Colori Arena (Oggi, 25 aprile 2017)

Alessnadra Amoroso

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: COUNTDOWN PER VIVERE A COLORI ARENA – Mancano esattamente tre giorni al primo dei due concerti che Alessandra Amoroso terrà all’Arena di Verona e con i quali chiuderà in bellezza il Vivere a colori Tour che ha fatto registrare il sold-out in ogni tappa. Il 28 e il 29 aprile, la Big Family di Alessandra Amoroso è pronta ad infiammare l’Arena di Verona. Saranno due concerti indimenticabili per i fans della cantante salentina che si sta preparando da mesi insieme ai ballerini e ai musicisti che la accompagneranno in quella che sarà una grande festa. Sui suoi profili social, Alessandra ha ingannato l’attesa dei fans prima pubblicando, ogni venerdì, un diario di bordo e, in quest’ultimi giorni, condividendo con i fans le prove dei musicisti e del corpo di ballo.

Domenica 23 aprile, Alessandra ha pubblicato una prima clip con cui ha mostrato i musicisti all’opera scrivendo “-5”, “Vivere A Colori Arena”, “28 aprile 2017” e “29 aprile 2017” (cliccate qui per vederla). Ieri, invece, ha pubblicato un nuovo filmato con cui ha mostrato le prove del corpo di ballo che la accompagnerà sul palco dell’Arena di Verona scrivendo “MENO QUATTRO. #VivereAcoloriArena” (cliccate qui per vederlo), L’ansia, dunque, sale sempre di più. L’emozione, tuttavia, non ha colpito solo la cantante salentina ma anche i suoi fans che, da mesi, attendono l’arrivo della data fatidica. “Che ansia, non aspetto altro”, “Fino a venerdì ansia totale”, “Non vedo l’ora”, “Ale, questo countdown non aiuta con l'ansia che sale!”, sono solo alcuni dei messaggi dei membri della Big Family sulla pagina ufficiale di Alessandra Amoroso.

© Riproduzione Riservata.