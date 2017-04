ELTON JOHN/ Infezione mortale, concerti annullati: “ho rischiato la vita” (ultime notizie)

Elton John (LaPresse)

ELTON JOHN, INFEZIONE MORTALE E CONCERTI ANNULLATI: “HO RISCHIATO LA VITA” (OGGI 25 APRILE 2017) - Che spavento per Sir Elton John! Ha rischiato la vita, fa sapere, e per questo motivo ha dovuto stoppare il tour mondiale e tutti i concerti fino a data da destinarsi. In questo momento era in tour negli Usa e aveva in programma già due concerti nei prossimi 10 giorni ma niente da fare: una infezione mortale, annuncia il portavoce della popstar 70enne, ha rischiato seriamente di causare danni irreparabili e per questo motivo lo staff medico ha intimato a Elton di interrompere tutto e provvedere alle cure. Al momento non rischia la vita per fortuna, ma è stato in pericolo, come spiega la lunga nota del suo staff: «Durante un recente tour di successo un Sudamerica, Elton ha contratto un'infezione batterica pericolosa e inusuale», recita la prima parte del comunicato stampa diffuso oggi. Durante il volo di ritorno verso casa da Santiago del Cile Elton John si è quindi sentito «violentemente male e all'arrivo nel Regno Unito i medici lo hanno ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto a terapie immediate per rimuovere l'infezione». Grande spavento ma per fortuna è stato dimesso in buone condizione lo scorso sabato 22 aprile e ora è sotto cure ma a risposo nella sua casa in Gran Bretagna. Niente concerti ma la fantomatica infezione “potenzialmente mortale” di cui non viene detto il nome ha seriamente rischiato di causare molti danni al buon Elton. Le uniche parole del cantante rese note sono di preoccupazione ma anche di rassicurazione per tutti i suoi fan; «Sono tanto fortunato ad avere i più incredibili e leali dei fan e mi scuso se sono costretto a deluderli», scrive la popstar, che si dice inoltre «estremamente grato nei confronti dello staff medico che si è preso cura di me in modo così eccellente».

ELTON JOHN, INFEZIONE MORTALE E CONCERTI ANNULLATI: QUANDO RITORNA A CANTARE? (OGGI 25 APRILE 2017) - Come riporta lo stesso comunicato diffuso oggi sulle condizioni di Elton John, «le infezioni di questa natura sono rare e potenzialmente mortali. Per fortuna lo staff medico di Elton l'ha identificata rapidamente e trattata con successo. Si attende un suo pieno e totale recupero». Grande paura dunque e concerti subito annullati: ma ora cosa succederà al suo tour, una volta saputo che comunque ora sta bene ed è in forte ripresa? Stando a quanto raccontato dai media Usa, il ritorno alle scene potrebbe avvenire già il prossimo 3 giugno nello stadio di Londra di Twickenham; non dovrebbe dunque essere messa in discussione l’unica data italiana di Elton, prevista per il 14 luglio a Piazza Sordello a Mantova.

