Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA SI DEDICA ALLA FAMIGLIA, PRANZO DALLA ZIA E POMERIGGIO CON LA “NIPOTINA”. FOTO (OGGI, 25 APRILE 2017) - Emma Marrone è impegnatissima tra le registrazioni del serale di Amici 2017 e le sessioni di prove per la registrazione del nuovo album, atteso per fine anno. Nonostante ciò la cantante salentina trova sempre il tempo per dedicarsi a ciò che ritiene più importante: la famiglia. Emma non ne ha ancora creata una tutta sua visto che deve prima trovare l’uomo giusto per farlo, ma nel frattempo si concentra sui suoi famigliari. Una foto pubblicata sul settimanale Gente e condivisa in rete ce la mostra mentre gioca con la figlia di sua cugina: Di attimi di libertà gliene restano pochi, e quelle rare pause #Emma vuole trascorrerle in famiglia, a cui è molto legata. Una sua zia è cuoca in un ristorante a #Roma, occasione per pranzare in un clima rassicurante e divertirsi con la piccola Martina, figlia di sua cugina Chiara”. Il grande sorriso di Emma mentre gioca con la piccola ha conquistato centinaia di like e i suoi fans se la staranno sicuramente immaginando nelle vesti di madre, un ruolo che sicuramente le dona e che Emma non ha mai nascosto di voler rivestire. Clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti lasciati dai fans.

