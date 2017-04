FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ Un mese di viaggi insieme per la coppia? (oggi, 25 aprile 2017)

Fedez e Chiara Ferragni (foto da Instagram)

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, UN MESE DI VIAGGIO INSIEME PER LA COPPIA? (OGGI, 25 APRILE 2017) - Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme, e i social pronti ad impazzire. Il rapper ha chiuso la prima parte del Tour di Comunisti col Rolex: l’unica data in programma, prima di riprendere con quelle estive, è quella del 6 maggio all’Arena di Verona. Al fianco di J-Ax ha regalato degli show davvero spettacolari, accogliendo in scena anche diversi ospiti: ora, però, è arrivato il momento di partire e riabbracciare finalmente la fidanzata Chiara Ferragni, attualmente impegnata in America. La fashion blogger aveva fatto tappa a Milano per il primo dei quattro appuntamenti in programma ala Mediolanum Forum di Assago, ma subito dopo era dovuta ripartire: ora i due potranno stare l’uno al fianco dell’altro per un mese.

È stata proprio la Ferragni, in attesa dell’atterraggio di Fedez all’aeroporto di Los Angeles, a confessarlo a tutti i followers su Instagram. “When your boyfriend is coming to town and you guys are gonna be traveling together for the next month #AmericanDays”, scrive infatti la giovane. Il video incui si abbracciano e si baciano vicino al tapis roulant, con tanto di valigia, ha già spopolato sui social network. Quali sorprese dovremo aspettarci dalla coppia? E quali saranno le tappe del prossimo mese insieme? Clicca qui per vedere il post di Chiara Ferragni direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

