JUSTIN BIEBER / News: weekend con Cara Delevingne, i fans sognano la coppia (Oggi, 25 aprile 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: WEEKEND CON CARA DELEVINGNE E I FANS SOGNANO LA COPPIA – Potrebbe essere Cara Delevingne la nuova fidanzata di Justin Bieber, capace di fargli dimenticare finalmente Selena Gomez? Tra la bellissima modella e la popstar canadese esiste una bellissima amicizia che potrebbe trasformarsi in amore? E’ quello che si augurano i fans di Justin Bieber che, dopo aver assistito alla sua maturità artistica e personale, sognano per lui un grande amore. Da quando è finita la storia con Selena Gomez, Justin Bieber ha avuto numerosi flirt ma nessuno è stato veramente importante. Ad oggi, infatti, l’ex stellina della Disney che al contrario è felicemente fidanzata con The Weeknd rappresenta il primo e vero, grande amore della popstar canadese.

Cara Delevingne potrebbe così essere la persona giusta per sostituire Selena Gomez nel cuore di Justin Bieber. Peccato, però, che la modella, agli uomini preferisca le donne. Cara Delevingne, infatti, non ha mai nascosto i suoi gusti sessuali e con Justin Bieber c’è solo una splendida amicizia. I due, infatti, lo scorso weekend, insieme al fratellino della popstar canadese, hanno assistito alla partita di hockey della loro squadra del cuore. Un appuntamento casuale quello di Justin e Cara che si sono divertiti a comportarsi come persone normali. Almeno per un giorno.

