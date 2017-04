ONE DIRECTION/ News: i baci di Zayn Malik per il compleanno della sua Gigi Hadid, foto (25 aprile 2017)

Zayn Malik

ONE DIRECTION, NEWS; I BACI DI ZAYN MALIK PER IL COMPLEANNO DELLA SUA GIGI HADID, FOTO - Continua ad andare a gonfie vele la relazione tra Zayn Malik, ex One Direction, e la modella Gigi Hadid, che ha appena compiuto 22 anni. I due fidanzati hanno celebrato la ricorrenza, che cade il 23 aprile, a suon di baci, come testimoniato dalla foto pubblicata dalla top model sulla sua pagina Instagram nelle scorse ore: lo scatto ci mostra il cantante mentre bacia e stringe a sè Gigi, che tiene in mano una bellissima torta dello stesso colore della sua giacca rosa confetto: per lo scatto, che potete vedere cliccando qui, sono arrivati oltre 2 milioni di like in mezza giornata. Anche Zayn ha voluto condividere una foto tratta dalla loro “festicciola romantica” ma questa volta l’immagine che vediamo è in bianco e nero (clicca qui per vederla). I soggetti sono gli stessi e ancora una volta l’ex One Direction bacia la fidanzata mentre lei sorride. Oltre a metterci un cuoricino nella didascalia, Zayn aggiunge: “Buon compleanno al mio tutto”. Parole dense di significato che fanno capire come oltre un anno dopo l’inizio della loro storia, l’amore tra i due sia ancora forte come il primo giorno. Us Weekly rivelò che i due si stavano frequentando nell’ormai lontano novembre 2015: i due si erano già incontrati a una festa di amici alcuni anni prima. Gigi aveva raccontato così il loro incontro nello show di Ellen Degeneres: “Abbiamo fatto finta di niente per 20 minuti, poi eravamo lì a dirci ’Tu sei davvero carino’. Siamo entrati subito in confidenza”.

© Riproduzione Riservata.