VASCO ROSSI/ Concerto al Modena Park: attesa la vendita degli ultimi 25 mila biglietti

Vasco Rossi al Modena Park

VASCO ROSSI, IN CONCERTO AL MODENA PARK: ATTESA LA VENDITA DEGLI ULTIMI 25 MILA BIGLIETTI (25 APRILE 2017) - Il prossimo 1 luglio Vasco Rossi darà il via ai festeggiamenti dei suoi 40 anni di successo. Il Modena Park sarà la location in cui il Komandante intratterrà gli ammiratori con la sua musica e dove sono attese 220 mila persone. Un nuovo traguardo per il rocker, che ha già annunciato la vendita dell'ultimo blocco di 25 mila ticker. L'ultima possibilità di aggiudicarsi un posto al concerto di Vasco Rossi, grazie alla vendita resa possibile dal sito Vivaticket. Non sarà quindi possibile per tutti i fan riuscire a partecipare al live, che ha già riscosso un forte interesse da parte di pubblico e critica. Del resto i concerti del Blasko hanno registrato quasi sempre un sold out e rappresentano una garanzia per gli amanti del rock all'italiana.

Vasco Rossi ha già attrezzato in modo ottimale il Modena Park, che si appresta ad ospitare uno dei più grandi eventi di quest'anno. Il rocker salirà infatti sul palco romagnolo a luglio, dove verranno create delle apposite zone ombra per rilassarsi. Come sottolinea una notizia Ansa, si tratta di allestimenti a tutto divertimento, che spazieranno dai campi di calcio e volley fino ai parchi gioco per permettere un intrattenimento adeguato ai bambini di tutte le età. Il palcoscenico si estenderà inoltre lungo 150 metri, che verranno supervisionati da 1600 agenti di sicurezza. Gli ammiratori non dovranno inoltre fare file estenuanti per poter assistere al concerto di Vasco Rossi, dato che l'apertura dei cancelli è prevista fin dalle prime ore del mattino.

