EMMA MARRONE/ News: la salentina è multitasking, foto (oggi, 26 aprile 2017)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA È MULTITASKING, FOTO - Le donne sanno fare più cose contemporaneamente come ben noto è anche Emma Marrone ha questa caratteristica che contraddistingue il genere femminile. A sottolinearlo è lei stessa in una foto pubblicata qualche ora fa sulla sua pagina Instagram. Nello scatto postato a tarda sera vediamo Emma, probabilmente in procinto di rientrare a casa, mentre “sfila” camminando su una strada deserta come fosse in passerella: la cantante lo fa però con una borsa sulla spalle un portabiti sull’altra, reggendo entrambi i pesi con eleganza come se si trattasse di semplici accessori di moda. Nella didascalia troviamo invece la parola che riassume l’immagine e cioè “multitasking”. La capacità di Emma Marrone essere femminile ed elegante anche mentre fa da “facchino” ha impressionato i suoi numerosi followers, che in meno di mezza giornata hanno risposto con oltre 43mila like. Nei commenti si sprecano i commenti per questa “wonderwoman”: “Questione di stile”, “Sei la numero uno!!!”, “Bellissima come sempre”. Tra i fans c’è però chi si domanda perché chi ha scattato la foto non abbia piuttosto dato una mano ad Emma invece che mettersi a immortalarla: “Ma un fesso...che ti aiuti?”. Clicca qui per vedere lo scatto e tutti i commenti.

