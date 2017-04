FEDEZ e CHIARA FERRAGNI/ Due ‘ravioli’ felici a Los Angeles, foto (oggi, 26 aprile 2017)

Fedez e Chiara Ferragni (foto da Instagram)

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, DUE ‘RAVIOLI’ FELICI A LOS ANGELES (OGGI, 26 APRILE 2017) - I due ravioli di nuovo insieme infiammano i social. Fedez e Chiara Ferragni si sono finalmente riabbracciati: dopo la tappa in Italia in occasione del primo live a Milano, la fashion blogger è ripartita per l’America e il rapper l’ha raggiunta oltreoceano al termine della tournée di Comunisti col Rolex (in programma, in realtà, ci sono ancora le date estive e il concerto del 6 maggio all’Arena di Verona). I due si trovano a Los Angeles, come documentano video e scatti condivisi su Instagram: tra gli ultimi spicca una fotografia postata da Chiara Ferragni, in cui la coppia è insieme, felice e abbracciata in cima al Griffith Observatory, l’osservatorio astrologico presente all’interno del Griffith Park, che dà una visuale perfetta su Hollywood e sull’Oceano Pacifico.

“Stupendi”, “So cute” ammettono alcuni followers, come sempre conquistati dalla tenerezza della coppia, innamorata più che mai. Quale sarà la prossima tappa di Fedez e Chiara Ferragni? Clicca qui per vedere il post pubblicato su Instagram dalla fashion blogger.

