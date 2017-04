Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA CON RICCARDO SCAMARCIO? FOTO (OGGI, 27 APRILE 2017) - Emma Marrone è single ormai da molto tempo e ogni occasione è buona per i professionisti del gossip che vorrebbero scoprire il suo prossimo flirt. Secondo Novella 2000 la cantante potrebbe avere una simpatia speciale per Scamarcio o almeno è questo che lascia intendere la foto pubblicata nelle scorse ore su Instagram per pubblicizzare il numero in edicola da oggi, giovedì 27 aprile. La foto in questione ci mostra la cantante salentina e l’attore mentre si salutano: lo scatto è preso nel momento più opportuno per far sembrare che i due si stiano per baciare in bocca e cioè mentre i loro profili sono perfettamente allineati. Sul profilo Instagram della rivista si parla di “clamorose esclusive”: “Clamorose Esclusive #EmmaMarrone #RiccardoScamarcio Accendi un diavolo in me #novella2000 #settimanale #esclusiva #domaniinedicola #cinemedia_adv”. I fans però non sembrano credere a questa coppia: “Mi piacciono come persone, artisti, sono favolosi!! Ma come coppia mi fa strano; per lui ci vedo una tipa più sdolcinata più elegante...E per Emma vedo uno piùuuuu .....diverso!”, “Dove sono le foto? @novella2000_official sulla applicazione novella Nn mi esce nemmeno in prima pagina forse è il vecchio giornale”, “E comunque vecchie foto!!!!”. Si tratta davvero di vecchie foto come accusano i fans? Clicca qui per vedere l’immagine.

