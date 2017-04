ENRICO PAPI, MOOSECA / 20 anni di Sarabanda: esce oggi il tormentone dell’estate, Testo e Video (27 aprile)

Enrico Papi, esce oggi Mooseca

ENRICO PAPI, MOOSECA: ESCE OGGI, 27 APRILE LA NUOVA HIT DELL’ESTATE, ECCO IL VIDEO E IL TESTO - Enrico Papi è tornato in pista in televisione per le sue recenti partecipazioni a Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show. Il celebre conduttore di Sarabanda però, non ha mai dimenticato il primo amore: la musica. Ecco perché, da oggi, giovedì 27 aprile 2017, troverete il suo singolo tormentone dal titolo "Mooseca" che si appresta - senza ombra di dubbio - a diventare il nuovo tormentone dell'estate. Il pezzo distribuito addirittura da Sony Music Italy è stato scritto a quattro mani dal celebre presentatore insieme al rapper Danti e prodotto dal duo Marnik ed i Widemode. All'interno del testo, i riferimenti ai famosissimi personaggi lanciati da Sarabanda sono molteplici così come la fortissima relazione con il celebre quiz musicale andato in onda su Italia 1 fino al 2004. Ed infatti "Mooseca" festeggia semplicemente i vent'anni del programma in musica. "Questa non è una canzone ma solo propaganda", la frase di battaglia della hit.

Nel video che vi proporremo a fine articolo, si troveranno numerosissime guest star: L'Uomo Gatto, il Pancio, Laura Cremaschi, Vittorio Sgarbi e Danti. Il tutto per la regia di Mauro Russo. Mooseca sarà scaricabile da tutti i principali negozi online di musica digitale così come su Spotify per essere ascoltata in streaming. La nuova hit farà un baffo alla famosissima "Despacito"? A quanto pare... Ecco di seguito il testo di "Mooseca" e il collegamento al video ufficiale, Clicca qui.

Enrico Papi, Mooseca, Testo

(Di cose brutte ne avete sentite tante

ma credetemi, non avete ancora sentito questa

maestro, vai con la mooseca)

Questa qui non è una canzone

solo un mio momento di confusione

che fa trikke e trakke - trikke e trakke - trikke e trakke

Tutti mangiano vegano ed io

mi mangerei anche il pulcino pio

trikke e trakke - trikke e trakke - trikke e trakke

Lui sull'iPhone che si guarda le serie

lei sullo step con il personal trailer

trikke e trakke - trikke e trakke

Con la tecnologia

diventi matto

tu hai Shazam, io l’uomo gatto

trikke e trakke - trikke e trakke

Ne ho viste tante io negli anni novanta

sì, sì, sono io quello di Sarabanda

non ho una Lamborghini, guido una Panda

questa non è una canzone, è solo propaganda

Se dicessi ciò che penso, sulla Repubblica

tutto quello che penso, tutto quello che la gente pubblica

se dicessi ciò che penso, sulla tv

non fatemi parlare, maestro mooseca

basta parlare

basta parlare

E poi nel mezzo della riunione

suona il cellulare parte questa canzone che fa

trikke e trakke - trikke e trakke

che fa trikke e trakke - trikke e trakke

I bambini dicono

'chi è quello che canta?'

tu non mi conosci, mi conosce la mia mamma

chiamami Papi, papi chulo

io no soy marinero, soy capitan, para bailar... la bamba

Ne ho viste tante io negli anni novanta

sì, sì, sono io quello di Sarabanda

non ho una Lamborghini, guido una Panda

questa non è una canzone, è solo propaganda

Se dicessi ciò che penso, sulla Repubblica

tutto quello che penso, tutto quello che la gente pubblica

se dicessi ciò che penso, sulla tv

non fatemi parlare

maestro, mooseca

basta parlare

basta parlare

Trikke e trakke - trikke e trakke - trikke e trakke

