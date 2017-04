ENZO JANNACCI/ "Grazie Maestro!" il 29 aprile al Teatro Manzoni di Monza

La locandina dello spettacolo

Dopo l'entusiasmante sold out dell'ultimo spettacolo al Conservatorio di Milano, questa volta "Grazie Maestro!" fa tappa al prestigioso Teatro Manzoni a Monza, il prossimo 29 aprile.

Come molti di voi sanno, lo spettacolo non è mai uguale a se stesso, questa volta la scaletta sarà diversa e molto più presente sarà il cabaret degli irresistibili Osvaldo Ardenghi e del duo Bove e Limardi.

Quello che resta immutato è il grandissimo spessore artistico di tutti i componenti la band, dei musicisti "storici" del Maestro Jannacci e dei cantanti che portano tutti alla ribalta la loro personalissima interpretazione dei pezzi di Enzo Jannacci.

Ancora una volta, dunque, saranno assicurati divertimento, emozioni, risate e la certezza di aver assistito ad uno spettacolo unico nel suo genere che parla di amore e di passione per l'arte vera e per la musica di prezioso livello.

Per ultimo, ma non da ultimo, vi ricordiamo che tutte le nostre serate sono a scopo benefico, in particolare verso la rivista "Scarp De Tenis", iniziativa della Caritas Ambrosiana, che aiuta attraverso le vendite ex senzatetto e persone disagiate cui viene offerta una nuova opportunità di una vita dignitosa.

Vi aspettiamo allora il prossimo 29 aprile, alle ore 20.30, al Teatro Manzoni, in Via Manzoni 23 a Monza.

Per info e prenotazioni, chiamate il numero 340 947 2554 o scrivete a quellicheenzojannacci@gmail.com

