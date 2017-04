Simple Minds, poster

Simple Minds Acoustics, Concerto Arcimboldi, sold out per la tappa milanese - Dopo il successo di ieri sera della tappa fiorentina del Simple Minds Acoustics, oggi, 27 aprile, la band è pronta a fare furore al Teatro degli Arcimboldi. Proprio questa sera, quelli che negli anni '80 diventerano i rivali degli U2, saranno sul palco del famoso teatro per esibirsi con i loro nuovi e vecchi successi in versione acustica. Per anni sono stati il simbolo della musica rock anni '80 ma per questo loro tour hanno deciso di proporre i loro successi in versione acustica e anche nella visione unplugged l'emozione dei fan è stata tangibile. Niente si è perso del fascino delle loro canzoni e dopo Bologna e Firenze, questa sera ne daranno prova anche a Milano, la città che con la band ha da sempre un rapporto speciale.

Lo stesso Jim Kerr, leader e frontman della band scozzese, ha voluto spiegare il perchè di questo tour acustico: "Abbiamo lavorato cercando di trattenere quello che le rende uniche, cambiando solo la veste sonora [...] Le nuove versioni hanno il tono nostalgico degli originali, le abbiamo scritte quando avevamo solo 20 anni. All'epoca era un viaggio con la fantasia ora invece forse abbiamo anche l'età per permetterci di essere realmente nostalgici". Kerr invita i fan a non pensare che le versioni acustiche siano per "vecchi" visto che il sound puro è davvero qualcosa di bello ed emozionante e il sould out di Milano lo dimostra.

© Riproduzione Riservata.