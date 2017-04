Emma Marrone / News: in un'intervista le parole di Maria De Filippi (oggi, 2017)

Emma Marrone (Wikipedia)

EMMA MARRONE, NEWS: IN UN'INTERVISTA LE PAROLE DI MARIA DE FILIPPI (OGGI, 28 APRILE 2017) - Emma Marrone, coach di Amici 2017 già da qualche settimana, è stata fra gli argomenti che Maria De Filippi ha tirato in ballo nella lunga intervista rilasciata in esclusiva a Domenico Naso per Il Fatto Quotidiano. La conduttrice più amata della tv, infatti, ha parlato della sua collaborazione con Morgan, ma ha espresso il suo parere anche sulla cantante salentina, che nel celebre talent di Canale 5 in un primo tempo avrebbe potuto condividere con il vecchio coach il ruolo di direttore artistico: “Pensavo che con Emma in un ruolo più tradizionale e lui laterale, questa mancanza di fiducia si sarebbe recuperata. Tra le canzoni assegnate da Emma, sicuramente più in linea con la loro età, e i suggerimenti di Marco avremmo avuto una miscela perfetta”.

Queste le parole di Maria De Filippi, che tornando sulla vicenda mediatica che ha portato Emma Marrone nuovamente nel talent di Canale 5, ha spiegato come i suoi ragazzi abbiano sofferto a causa di un coach che difficilmente riusciva a seguire i loro progressi nelle diverse prove quotidiane. La conduttrice, ormai lontana dalle polemiche, ha velatamente sottolineato come Emma Marrone sia forse più adatta a rivestire il ruolo di direttore artistico nella scuola di Amici, un luogo che le è di certo familiare e che l’ha vista nascere e crescere vesso quella che potrebbe definirsi a tutti gli affetti una carriera piena di successi.

© Riproduzione Riservata.