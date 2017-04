FRANCESCO RENGA, SCRIVERÒ IL TUO NOME LIVE / Esce oggi CD e video di “Nuova Luce”, date tour

Francesco Renga

FRANCESCO RENGA, SCRIVERÒ IL TUO NOME LIVE: VIDEO, IL NUOVO CD E IL PRIMO DI TRE INEDITI - Nonostante i 35 anni di carriera, Francesco Renga non aveva mai fatto un CD live... prima di adesso. Quasi 49 anni ed una carriera costellata di enormi successi e numerose dimostrazioni di affetto e stima da parte di estimatori ed addetti ai lavori. Questo è Francesco Renga, ex compagno di Ambra Angiolini ed ex leader di Timoria che, chiudendosi in studio ha messo in piedi un progetto però interamente live uscito oggi per Sony Music: “Scriverò il tuo nome Live” tra successi ed inediti. Il prossimo 5 maggio partirà anche il suo nuovo tour dal Mediolanum Forum di Assago (MI) e, tra le pagine del Fatto Quotidiano ha raccontato di avere assecondato le richieste dei fan che richiedevano da tempo un lavoro di questo tipo. Di seguito, Francesco Renga ha anche spiegato "Nuova luce", l'inedito che strizza l'occhio al precedente percorso con i Timoria: "il brano è nato come un impeto, una voglia di stupire, di rimettermi in discussione trovando un linguaggio per una generazione nuova, molto diversa dalla mia", ha spiegato. Successivamente Renga ha aperto una parentesi anche su Sanremo (otto partecipazioni di cui una con i Timoria): "Ho sempre vissuto Sanremo come una grande possibilità, ovviamente se hai qualcosa da dire".

Dopo Sanremo, spazio anche per Amici e il suo vecchio ruolo da giudice: "Se avessi 16 anni ci proverei" ha confessato Renga, per poi spiegare di considerare i talent come una "piattaforma". Di seguito, Francesco Renga ha raccontato ai lettori la sua vera "anima" di uomo fortunato, anche se: "non mi hanno regalato nulla". Il lavoro, confessa in ultimo l'artista, è il suo modo per stare al mondo nel migliore dei modi. Proprio oggi, Francesco Renga ha lanciato sul web anche il video di "Nuova Luce", uno dei tre inediti presenti insieme a “Non passa mai” e “Così diversa” feat. Elodie, che sarà la special guest di tutti i live di Francesco nei Palasport: il 5 maggio a Milano, il 16 a Napoli, il 18 a Firenze, il 20 a Torino e il 22 a Bologna. Per visionare il video, potete cliccare qui.

