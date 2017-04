Fedez / News: gli scatti romantici a Las Vegas con Chiara Ferragni (oggi, 28 aprile 2017)

Fedez e Chiara Ferragni

FEDEZ, NEWS: GLI SCATTI ROMANTICI A LAS VEGAS (OGGI, 28 APRILE 2017) - Nei giorni scorsi, approfittando di una breve pausa in vista dell’ultima tappa del suo tour, Fedez è volato fino a Los Angeles, dove ha avuto la possibilità di riabbracciare la sua amata Chiara Ferrgni. La lontananza, contornata dai pettegolezzi dei maligni che li vedevano già in crisi, è stata di certo dura da sopportare, ma i due innamorati sono determinati a mettere a tacere le malelingue e, con la scusa di recuperare il tempo perduto, continuano a pubblicare sui social gli scatti della loro romantica vacanza statunitense. Fedez, naturalmente, tornerà in Italia molto presto: il 6 maggio è infatti prevista l'ultima tappa del suo tour all'Arena di Verona.

Fedez, nel corso delle ultime ore, ha approfittato delle sue vacanze americane per pubblicare uno scatto che lo ritrae stretto nell'abbraccio di Chiara Ferrgni, una foto che immortala la coppia a Las Vegas, nel corso di una notte forse troppo movimentata per andare a letto. “La coppia allegria è arrivata a Las Vegas!”, scrive il rapper sui social e il suo scatto, che in poche ore ha collezionato oltre 100 mila like, è stato preso di mira dai tanti follower on line: “Bellissimi”, “State bene insieme”, ” Belli belli!!”. Se vi siete persi la foto pubblicata da Fedez, potete visualizzarla cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.