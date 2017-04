Francesco Gabbani/ Magellano, nove brani tra una versione di Amen e l'omaggio ad Adriano Celentano

Francesco Gabbani, Magellano

Francesco Gabbani, Magellano è il titolo del suo nuovo album - Dopo il successo di Occidentali's Karma che lo porterà dritto dritto al prossimo Eurovision Song Contest, Francesco Gabbani oggi si prepara ad una vera e propria svolta nella sua vita: l'uscita di Magellano, il suo nuovo album. Franceco Gabbani è pronto a riprendersi la rivincita dopo aver quasi abbandonato la sua carriera di cantante prima di approdare a Sanremo con la sua Amen e vincere la sezione giovani. Adesso con Occidentali's Karma e il successo che lo ha travolto non ha più dubbi, la musica è la sua vita. Magellano è la prova di tanto lavoro e gavetta anche se lo stesso Francesco ci tiene a precisare che il suo album è il risultato di un lavoro fatto a 8 mani insieme al fratello e due colleghi.

Da oggi, venerdì 28 aprile 2017, l'album di Francesco Gabbani sarà disponibile su vinile bianco a tiratura limitata e sulle piattaforme streaming, con "soli" nove brani che lui stesso ha definito pochi ma spiegando che il Nove è il suo numero fortunato e che spesso, molti eventi, sono proprio legati a questo. In Magellano troveremo Occidentali's Karma, Foglie al gelo, una cover di Susanna con un omaggio speciale ad Adriano Celebtano, mentre la versione per l’estero conterrà anche Amen, assente nel cd italiano. Gli altri brani presenti nel disco sono Magellano, quello che dà il titolo all'album, Tra le granite e le granate, A moment of silence, La mia versione dei ricordi, Pachidermi e Pappagalli e Spogliarmi.

© Riproduzione Riservata.