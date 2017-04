HARRY STYLES IN CONCERTO A MILANO / Il 12 maggio in Italia: unica tappa nel Bel paese, le prevendite

Harry Styles in concerto a Milano

HARRY STYLES IN CONCERTO A MILANO, IL 12 MAGGIO PER L’UNICA TAPPA IN ITALIA: INFO E PREVENDITE - Harry Styles arriva in Italia. L'annuncio ufficiale del suo concerto all'Alcatraz di Milano, è arrivato da Live Nation in attesa del primissimo album solista dopo la sua magnifica esperienza con il gruppo dei One Direction. Harry Styles ha anche annunciato le date del suo tour mondiale #LiveOnTour che farà ascoltare live il suo attesissimo primo lavoro da solo e, dopo il singolo apripista Sign of the Times e gli ottimi risultati ottenuti, c'è grande attesa per potere ascoltare per intero tutto il suo lavoro. Anche la critica è rimasta piacevolmente colpita dal lavoro di Harry, tanto da gratificarlo con recensioni cariche di stima e una prima posizione in 84 paesi dal momento dell'uscita. Il progetto di Harry Styles, dovrebbe possedere infatti delle atmosfere retrò e vintage che, quasi sicuramente hanno preso ispirazione da David Bowie ma anche dai Queen, pezzi grossi della musica mondiale. Il primo disco solista di Harry Styles conterrà al suo interno 9 tracce insieme al primo singolo ed uscirà ufficialmente venerdì 12 maggio, sia su supporto fisico che digitale.

L'album sarà naturalmente accompagnato da un tour live che prevede una unica data italiana il 10 novembre all'Alcatraz di Milano. Attorno al nuovo lavoro del cantante, vi sono numerosissime aspettative e, il suo tour mondiale verrà distribuito in Europa per poi spostarsi anche in Asia, Australia e chiudere in Giappone nel mese di dicembre. I biglietti per il concerto milanese di Harry Styles, saranno disponibili da venerdì 5 maggio a partire dalle 10 su Live Nation e TicketOne.it.

