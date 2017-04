Justin Bieber / Video, leakkata la sua nuova canzone “It's all gonna be okay” dedicata all'ex Selena Gomez

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER VIDEO, LEAKKATA LA SUA NUOVA CANZONE: IL BRANO DEDICATO A SELENA GOMEZ È ONLINE - Justin Bieber, pienamente al lavoro con il suo ultimo progetto discografico, ha ricevuto una "sorpresina" niente male proprio nel corso delle ultime ore. “It's all gonna be okay” è il nuovo singolo di Justin Bieber, che fa parte dell'ultimo album nato con la collaborazione di Jaden Smith ma non ancora pubblicato in maniera ufficiale. Grazie al "colpo gobbo" di alcuni hacker esperti in questo tipo di cose, il brano non solo è stato piratato in largo anticipo, ma anche pubblicato in rete dopo pochi istanti dall'hackeraggio. La popstar canadese, era chiusa in sala registrazione da molti mesi e il suo nuovo lavoro era stato annunciato anche se non si conosceva una data ufficiale. Così come trapelato, questo rappresenta anche un nuovo lavoro che mostrerà ai fan la vera anima di Justin Bieber, più matura e risoluta così come lui stesso ha voluto precisare anche su Instagram proprio nel corso degli ultimi tempi. Bieber inoltre, parlando con entusiasmo del nuovo progetto discografico (il quinto in studio), aveva affermato che si sarebbe trattato di un lavoro molto concentrato sulla sua vita privata ed anche sulle vicende sentimentali con un occhio di riguardo per Selena Gomez, grande amore della sua vita. “It's All Gonna Be Okay”, è il brano che maggiormente fa riferimento alla sua storia con la cantante con cui non è certo in buoni rapporti e, proprio la canzone è stata diffusa in rete.

Così come si dice in gergo, la canzone è stata leakkata (messa in rete anticipatamente da hacker che ne sono venuti in possesso) e diffusa per la gioia dei fan che hanno invitato i "burloni" anche a condividere il video ufficiale. Dopo il grande successo di "Purpouse", il giovane artista ha voluto spaziare verso altri generi musicali e, la traccia "leakkata" è una dimostrazione di questo profondo studio verso altre sonorità anche più ricercate e mature. Cliccate qui per visualizzare il video del brano.

