JUSTIN BIEBER / News, il passato è un lontano ricordo: ora è un uomo vero

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CAMBIAMENTO DELLA POPSTAR CANADESE – Justin Bieber è cresciuto ed è diventato un uomo vero. Lo ha annunciato lui stesso pubblicando sui social una foto dei suoi tempi ribelli. “Amo questa foto perché mi ricorda che non sono esattamente dove vorrei essere ma grazie a Dio non sono dove ero! Il bello deve ancora venire, non credete?”, ha scritto la popstar canadese che, pur avendo dato un taglio al passato, non ha alcuna intenzione di commettere nuovamente gli stessi errori. Diventato famoso quando aveva solo dodici anni, Justin Bieber non ha avuto la possibilità di vivere la sua infanzia. Lanciato subito nel mondo degli adulti, la popstar canadese ha cercato di vivere ciò che si era perso quando ha avuto la possibilità di farlo, spesso, però, mettendosi nei guai. Più volte ha rischiato di buttare all’aria la sua carriera per dei colpi di testa che, oggi, sicuramente, non commetterebbe mai.

A 23 anni, Justin è diventato un uomo e lo sta dimostrando con la nuova condotta della sua vita. Concentratissimo sulla sua carriera, da tempo, ha detto addio alle bravate. Più maturo, serio ed equilibrato, il nuovo Justin Bieber è tornato a piacere sia alle ragazze di tutto il mondo ma anche alle loro mamme. Justin, dunque, come aveva annunciato qualche mese, è diventato un uomo. Ora non gli resta che trovare una ragazza con cui costruire una storia importante.

