Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: GIORNATA A LETTO PER LA CANTANTE: ECCO COSA LEGGE SOTTO LE COPERTE (3 APRILE 2017) - A Roma il tempo metereologico non è stato benevolo con i cittadini della Capitale, che ieri hanno dovuto fare i conti con una giornata uggiosa. Tra coloro che hanno dovuto trovare un modo per trascorrere il tempo nonostante la pioggia c’era anche Emma Marrone, che ha scelto di rimanere sotto le coperte. La cantante salentina lo ha “annunciato” in queste ore postando un brevissimo video su Instagram per mostrare ai followers come pioveva fuori dalla sua finestra: “Ovviamente resto a letto. #domenica”. Una scelta saggia che è stata approvata dai suoi fans, come testimoniano gli oltre 103mila like incassati dal video in una manciata d’ore (clicca qui per vederlo). Nella sua giornata dedicata all’ozio Emma ha trovato comunque qualcosa di produttivo da fare e un paio d’ore dopo ha mostrato a tutti il suo passatempo: “Approfitto di questa giornata di pioggia per divorare questo bellissimo regalo che mi hanno fatto @lapinadeejay e @emilianopepe! #ilovetokyo #ilovelapina #iloveemi”. Nello scatto (clicca qui per vederlo) postato dalla Marrone vediamo infatti il libro de La Pina “I love Tokio” che racconta il “viaggio nella capitale del Sol Levante con La Pina e la colonna sonora di Emiliano Pepe”. I fans della cantante salentina hanno dimostrato di approvare anche questa scelta, rispondendo con quasi 16mila like in un pomeriggio.

