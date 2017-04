Fedez/ News: il rapper torna a Milano e incontra Fabio Rovazzi (oggi 4 aprile 2017)

Fedez (Instagram)

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER TORNA A MILANO E INCONTRA FABIO ROVAZZI – Non si arresta il successo di Fedez e J-A, che dopo la data di Acireale, si preparano a raggiungere Reggio Calabria per uno spettacolo live tutto da non perdere. L’appuntamento con i fan è a questa sera, quando i due rapper faranno il loro ingresso sul palco del PalaCalafiore per esibirsi di fronte al suo pubblico calabrese con i brani che hanno portato al successo l’album “Comunisti col Rolex”. Fedez, in attesa della data di stasera, ha approfittato di qualche giorno di pausa per tornare a Milano, dover ha avuto modo di incontrare Fabio Rovazzi nell’ormai celebre attico da due milioni di euro. A svelare questa piccola indiscrezione è stato proprio il Rapper, che ha condiviso un filmato nelle Instagram Stories ritraendo il cantante e la sua fidanzata sul terrazzo di casa sua: ”È venuto a trovarmi Rovazzi con la dolce consorte – ha detto il rapper nella breve clip – Niente, sembriamo delle brutte persone che fanno casino dal terrazzo”. I suoi follower, intanto, non hanno potuto fare a meno di commentare una delle sue ultime foto, con la quale il cantante, sfoderando il suo sorriso migliore, è tornato sui social per citare uno dei suoi brani più celebri: “21 grammi di felicità”. “Amo le tue canzoni”, “No vabbè, in questa foto sei davvero stupendo, hai un sorriso magnifico”, “Bello tanto questo sorriso”, “Hai quel sorriso che mi ammazza! Ti amooo”, scrivono i fan tra i commenti dell’immagine. Se volete visualizzare la foto, potete cliccare qui.

