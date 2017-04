UMBERTO TOZZI E ANASTACIA / Video “Ti amo”, il duetto e il nuovo album: date tour e band

Umberto Tozzi

UMBERTO TOZZI E ANASTACIA, VIDEO: IL DUETTO DI “TI AMO”, L’ALBUM E IL NUOVO TOUR - Umberto Tozzi ritorna in pista e, per riaprire le danze, si affida alla collaborazione di un vero pezzo da novanta: Anastacia. Quando vi viene in mente la più famosa canzone del cantautore dai capelli rossi, inevitabilmente s'incomincia a fischiettare "Ti amo", grandissimo successo discografico inciso nell'ormai lontano 1977. Nonostante siano passati 40 anni, la canzone sembra essere uno dei capisaldi certi della discografia italiana e, incredibilmente, ancora oggi appare attuale. Da oggi, lunedì 3 aprile 2017, Umberto Tozzi ritorna in grande stile e non lo fa solo con una canzone ma anche con un intero album dal titolo "40 anni che Ti amo" (Momy Records/Sony Music). Il nuovo lavoro prodotto da Gianluca Tozzi, è già disponibile nei negozi tradizionali così come in digital download e su tutte le piattaforme di streaming musicale. Il nuovo lavoro dell'artista torinese è disponibile anche in preorder su Amazon con la sua versione: "Superfan Limited Edition", contenente tutti i brani di maggior successo cantati dal vivo, due inediti e una nuova versione di “Ti Amo” in duetto con la star americana Anastacia per celebrare i 40 anni di successo dalla pubblicazione della straordinaria ballata d'amore. Oltre a "Ti amo", il nuovo lavoro di Umberto Tozzi contiene anche due inediti: "Tu sempre tu" scritto dallo stesso musicista e "Le parole sono niente", brano scritto da Eros Ramazzotti, Claudio Guidetti, Kaballà e Francesco Bianconi, leader dei Baustelle. Per rendere omaggio agli strepitosi 40 anni di successi musicali, Umberto Tozzi darà anche vita ad un tour che partirà dal prossimo 14 aprile nei migliori teatri d’Italia e del mondo. Le prime due date a Milano (Teatro Dal Verme) e Torino (Teatro Colosseo) sono già sold out. Oltre a "Ti amo", il cantante interpreterà i successi di sempre: “Gloria”, “Si può dare di più”, “Gli Altri siamo noi”, “Gente di Mare”, “Dimmi di No”, “Stella Stai”, “Donna amante mia” arrangiati e interpretati in una veste più moderna. Non mancheranno anche gli ultimi successi presenti nel CD "Ma che spettacolo" uscito nell'ottobre del 2015. Umberto Tozzi sarà accompagnato sul palco da una grande band formata da Raffaele Chiatto (chitarre), Gianni D’Addese (tastiere) Giambattista Giorgi (basso), Gianni Vancini (sax), Elisa Semprini (violino) e Riccardo Roma (batteria). Cliccate qui per visionare il video di “Ti amo” insieme ad Anastacia.

© Riproduzione Riservata.