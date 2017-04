ALESSANDRA AMOROSO/ "Coach di Amici 2017? Preferisco fare concerti" (Oggi, 30 aprile 2017)

Alessandra Amoroso (da Instagram)

ALESSANDRA AMOROSO NEWS: "COACH DI AMICI? PREFERISCO FARE CONCERTI" (OGGI, 30 APRILE 2017) - Anche Alessandra Amoroso è intervenuta nella polemica Morgan contro Maria De Filippi scoppiata durante l'ultima edizione di Amici. La cantante ha difeso sui social il programma che l'ha resa famosa, spiegando di averlo fatto per difendere ciò che ha vissuto e il bello che c'è nel talent show: «Ho vissuto un'esperienza positiva e ho trovato persone che mi hanno aiutato senza obbligarmi a fare nulla che non volessi». Alessandra Amoroso, però, non tornerebbe nello studio di Amici per fare da coach agli aspiranti cantanti: «Ci ho pensato e la risposta che ho dato e` che amo il live e il contatto con la gente. Strano che a dirlo sia una partorita dalla televisione ma il live per me adesso e` come il piu` comodo divano di casa», riporta il Corriere della Sera. L'esperienza sicuramente non le manca, visto che da quando ha vinto Amici sono passati quasi 10 anni. L'anno prossimo, dunque, la cantante pugliese dovrà celebrare il grande evento: «Vorrei fare una grande festa con tutta la gente che mi e` stata vicina in questi anni, nei momenti belli ma anche in quelli bui».

ALESSANDRA AMOROSO NEWS: NON PIANGE, MA BALLA (OGGI, 30 APRILE 2017) - Non piange più Alessandra Amoroso, ora balla: la cantante, che nel 2008 ha vinto Amici, si presenta in un nuovo formato. Ieri ha chiuso il progetto "Vivere a colori" con un doppio concerto sold out all'Arena di Verona. L'album intanto si avvicina al triplo platino, mentre il tour registra in totale 120mila spettatori. La novità, dunque, è rappresentata dai balletti a cui Alessandra Amoroso prende parte insieme ai ballerini coordinati dalla coreografia di Veronica Peparini. Sempre più coinvolta nei passi, la cantante si sta lasciando andare: «Questa volta sono andata oltre me stessa. Adoro ballare. Lo avevo fatto in passato, ma mai come in questo show. E cosi` invece del classico microfono mi sono messa l'archetto per essere sempre libera», ha raccontato al Corriere della Sera dopo il concerto. Alessandra Amoroso, dunque, ha deciso di veicolare i suoi messaggi, oltre che con la sua voce, anche con il corpo. Ora, però, è tempo di riposare: all'orizzonte non c'è un nuovo disco. «Adesso e` tempo di pensare alla mia vita personale. Vorrei concentrarmi su quello che vuole Alessandra dalla sua vita futura», ha concluso Alessandra Amoroso.

