RINO ZURZOLO/ Morto il bassista di Pino Daniele, anima del blues power napoletano

Rino Zurzolo

RINO ZURZOLO MORTO - I fan di Pino Daniele in queste ore stanno augurando a Rino Zurzolo di rivedere il suo vecchio compagno di musica. E' morto Rino Zurzolo, 58 anni, storico bassista nella band che fin dagli inizi accompagnò il musicista napoletano. Anche lui originario del capoluogo campano, da due anni era malato, anche se solo negli ultimi mesi si era parlato di tumore ai polmoni. Lascia la moglie e due figli, di 20 e 13 anni. Lo ha ricordato su facebook il compagno nella band di Daniele, James Senese che fino all'ultimo gli è stato vicino: “Tvb fratello, sei stato e resterai grande. Grazie per tutto quello che hai dato a noi e alla musica. Ogni volta che le corde di un contrabbasso vibreranno, pronunceranno nella nostra anima un nome: Rino Zurzolo, sempre e per sempre“. Aveva studiato contrabbasso al conservatorio ma era rimasto coinvolto nella effervescente scena musicale napoletana degli anni 70. A solo 13 anni aveva già formato un gruppo musicale, i Batracomiomachia in cui suonavano anche Enzo Avitabile e Pino Daniele. E con Daniele suonerà a lungo, sin dal suo disco di esordio del 1977 incidendo anche diversi dischi da solista in cui sperimentava con la classica e il jazz.

