Vasco Rossi

CONCERTO VASCO ROSSI, MODENA PARK: IL BLASCO ANNUNCIA LA SCALETTA, "40 CANZONI PER 40 ANNI DI CARRIERA" - A meno di tre mesi dal Modena Park, il mega concerto in cui Vasco Rossi festeggerà i suoi 40 anni di carriera, ecco che il Blasco in persona sceglie di dare ai propri fan qualche anticipazione sulla scaletta che caratterizzerà l'evento del prossimo primo luglio al parco Enzo Ferrari. Intervenuto sul proprio profilo Facebook, il rocker di Zocca ha esordito facendo sapere di essere alla "scelta quasi definitiva dei pezzi", sottolineando che "si tratta di trentanove canzoni e due interludi quindi possiamo dire 40 canzoni". Una per ogni anno di carriera, come notato da Vasco Rossi, che ha ricordato con orgoglio i suoi "40 anni di militanza sul Fronte del Palco" e che a luglio si esibirà in un concerto che se non durerà 4 ore "poco ci manca". A riempire i due "interludi" saranno "due chitarristi storici...che hanno fatto parte della lunga storia che mi ha portato qua. Maurizio Solieri e Andrea Braido. Si sfideranno a distanza, in un sorta di "mitica sfida delle chitarre" anni novanta!". Vasco esalta il suo pubblico quando ricorda che tutto avverrà "a Modena dove è tutto è cominciato.. anzi fuori Modena Modena Park.." e poi annuncia con la solita fantasia la partecipazione di un altro grande artista legato alla sua carriera:"Ci sarà poi un inter..vento di Gaetano Curreri che introdurrà e suonerà al pianoforte Anima Fragile nel ricordo della versione originale nel disco che è solo pianoforte e voce e al pianoforte c’era lui. Queste alcune delle anticipazioni abusive esclusive solo per voi...".

© Riproduzione Riservata.