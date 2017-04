EMMA MARRONE/ News: per la cantante interazioni social con Giorgia e i Negramaro (3 aprile 2017)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: INTERAZIONI SOCIAL CON GIORGIA E I NEGRAMARO (4 APRILE 2017) - Dopo aver trascorso una domenica sotto le coperte all'insegna dell'ozio e della buona lettura, Emma Marrone è tornata ieri a dare notizie di sé ai suoi fan, mai paghi di conoscere i dettagli della vita privata della Brown. Stando a casa, la cantante nativa di Firenze ha forse approfittato per fare un giro sui social, dal quale sono scaturiti diversi apprezzamenti per i suoi colleghi. Il primo? Quello per Giorgia, esibitasi di recente a Roma, e citata in un post pubblicato su Instagram da Emma in persona. La Brown, infatti, ha postato sulla sua pagina social uno spezzone del concerto capitolino di Giorgia e nello specifico del brano "Come saprei". A contorno del video, Emma ha commentato riprendendo parte del testo della canzone di Giorgia, scrivendo:"Come saprei amarti io nessuno saprebbe mai .. #storiadellamusicaitaliana @giorgiaofficial grazie". Insomma, un riconoscimento non da poco per Giorgia, che conferma l'umiltà che da sempre contraddistingue la pugliese, ex stella di Amici di Maria De Filippi. Finita qui? No, le interazioni con i colleghi hanno interessato anche i Negramaro. La band salentina ha infatti pubblicato su Instagram una serie di foto di alberi ai quali hanno deciso di attribuire diversi nomi. Il perché è stato spiegato a margine degli scatti:"L'unico modo possibile per trattare la natura è quello assolutamente umano. Sono alberi con un nome, coste con una vita, terra con un'anima grande, infinita!". Un messaggio condiviso da Emma Marrone che, dopo aver scelto l'ulivo "Gianfranco", ha scritto:"Concordo in pieno".

