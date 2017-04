FEDEZ/ News, il rapper inarrestabile: dal successo professionale all’amore con Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER SEMPRE SULLA CRESTA DELL’ONDA NELLA MUSICA E IN AMORE – Non si arresta il successo di Fedez. Il rapper milanese continua a portare a casa un successo dopo l’altro. Il tour con J-Ax sta regalando grandissime soddisfazioni a Fedez che, in ogni tappa, si ritrova gli impianti completamente esaurii. Sempre in vetta alle classifiche italiane, Fedez si gode il grandissimo successo professionale a cui si aggiunge anche quello sentimentale. L’amore con Chiara Ferragni, la fashion blogger più famosa al mondo, continua a gonfie vele. Quello tra Fedez e Chiara Ferragni è un amore che corre sui social. Sui rispettivi profili Instagram, infatti, i due pubblicano continuamente foto e video che, spesso, danno vita anche ad accese polemiche con i fans che non gradiscono i post troppo hot che la coppia pubblica. Nonostante tutto, però, Fedez è sempre più amato dai fans che lo seguono con grandissimo affetto non solo sui social ma anche in tour. Il rapper, dunque, sta vivendo un periodo davvero magico anche se è costretto a vivere anche a distanza il suo amore con Chiara Ferragni. Entrambi molto impegnati, infatti, cercano di vedersi nonostante il lavoro. Su Instagram, infatti, il rapper conta i giorni che ancora lo separano dalla sua bella. Cliccate qui per vedere il post.

