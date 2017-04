BEATLES/ "Sgt. Pepper" compie 50 anni: in arrivo una valanga di inediti, ecco la scaletta completa

La copertina del disco

SGT PEPPER'S DEI BEATLES COMPIE 50 ANNI - Un cofanetto contenente 6 cd: è il mimino che si poteva fare per celebrare i 50 anni di quello che è probabilmente il disco più importante della storia del rock. Fino al giorno prima, diciamo l'anno prima, i Beatles erano ancora quei quattro cappelloni con la zazzera che facevano impazzire milioni di adolescenti in tutto il mondo con canzoni spensierate (seppure bellissime). Smisero di fare concerti perché non reggevano più lo stress, con le ragazzine che li inseguivano letteralmente o li bloccavano per giorni negli alberghi. I concerti poi erano disastrosi: si esibivano in enormi stadi dove la musica era letteralmente coperta dalle urla dei fan invasati. Neanche loro riuscivano a sentirsi, tanto che una sera un John Lennon orami deluso si mise a cantare la sigla di Braccio di ferro, tanto non li sentiva nessuno. Fu allora che Paul McCartney, Lennon, George Harrison e Ringo Starr divennero adulti, benché avessero ancora 25 anni circa. Chiusi in studio per diversi mesi, i famosi studi di Abbey Road, composero il disco più pazzo del mondo, divertendosi a maneggiare le macchine elettroniche, inventando rumori, effetti psichedelici. Ma soprattutto scrissero canzoni che non usciranno mai più dalla storia della musica. Il loro genio era scoppiato ai massimi livelli. Il trionfo del pop, con rimandi al vaudeville degli spettacoli dell'800, la psichedelia prodotta dall'uso di droghe come l'Lsd, immagini pazzesche e uno sfracello di canzoni bellissime, anche se forse le due più belle furono lasciate fuori e pubblicate su 45 giri, Penny Lane e Strawberry Fields Forever. Ma le altre? Lucy in the Sky with diamonds, la magia divertente di With a lite help fremo my friends, la musica indiana meditativa e spirituale di Within you without you, la malinconia della bellissima She's leaving home, il capolavoro A day in the life, da molti considerata la più bella canzone rock di sempre. Da quel giorno la storia della musica popolare cambiò e le influenze di questo disco, che ancora oggi non suona per nulla datato, si sentono ancora. Il 50esimo anniversario, il disco uscì il primo giugno 1967, non poteva che essere celebrato alla grande. Uscirà un cofanetto di ben sei cd: l'album originale coni un nuovo mix stereo; sempre il disco originale ma in versione mono; due cd di provini in studio, per capire come nacque il disco e un dvd o blu-ray con immagini mai viste dei quattro musicisti al lavoro tratte da un documentario mai visto prima. Certo ci sarà da sborsare qualche soldino, circa 150 euro, ma su amazon è disponibile anche a cento euro. D'altro canto come privarsi dell'opera dei Mozart del XX secolo?

BLURAY/DVD

1-13 "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" nuovo stereo mix/5.1

14 "Strawberry Fields Forever" - mix 5.1 del 2015

15 "Penny Lane" nuovo mix 5.1

16 The Making Of Sgt. Pepper" restaurato

17 "A Day In The Life" - audio 2017

18 "Strawberry Fields Forever" - audio 2017

19 "Penny Lane" - audio 2017

CD1 - album, nuovo stereo mix 2017

CD2

1 Strawberry Fields Forever - Take 1

2 Strawberry Fields Forever - Take 4

3 Strawberry Fields Forever - Take 7

4 Strawberry Fields Forever - Take 26

5 Strawberry Fields Forever - Stereo/Giles Martin Mix (probabilmente il mix del 2015)

6 When I'm Sixty-Four

7 Penny Lane - Take 6

8 Penny Lane - Sovraincisioni della voce e dialogo

9 Penny Lane - Stereo / Giles Martin Mix 2017

10 A Day In The Life- Take 1

11 A Day In The Life - Take 2

12 A Day In The Life - sovraincisioni orchestrali

13 A Day In The Life - ultimo accordo eseguito a voce

14 A Day In The Life - l'ultimo accordo

15 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - Take 1

16 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - Take 9

17 Good Morning Good Morning - Take 1

18 Good Morning Good Morning - Take 8

CD3

1 Fixing A Hole - Take 1

2 Fixing A Hole - dialogo e Take 3

3 Being For The Benefit Of Mr. Kite!

4 Being For The Benefit Of Mr. Kite! - Take 7

5 Lovely Rita - dialogo e Take 9

6 Lucy In The Sky With Diamonds - Take 1 e dialogo

7 Lucy In The Sky With Diamonds - dialogo

8 Getting Better - Take 1

9 Getting Better - Take 12

10 Within You Without You - Take 1

11 Within You Without You - George Harrison dà istruzioni ai musicisti

12 She's Leaving Home - Take 1

13 She's Leaving Home - Take 6

14 With A Little Help From My Friends - Take 1

15 Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (Reprise) Dialogo e Take 8

CD4

1-13 album in mono, mono mix originale

14 Strawberry Fields Forever (mono)

15 Penny Lane (mono)

16 A Day In The Live - primo mixaggio mono

17 Lucy In The Sky With Diamonds - mixaggio originario mono (versione creduta perduta)

18 She's Leaving Home - primo mixaggio mono

19 Penny Lane - mixaggio mono della Capitol

© Riproduzione Riservata.