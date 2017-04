EMMA MARRONE / News, la cantante distrutta dal dolore: “Questa foto ti strappa il cuore”

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE SALENTINA ESPRIME IL SUO DOLORE SUI SOCIAL – Emma Marrone mette da parte la musica per un momento per esprimere tutto il suo dolore per la strage di bambini avvenuta in Siria. Distrutta e sdegnata per quanto sta accadendo, Emma, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui un gruppo di bambini uccisi in Siria sono coperti da un lenzuolo bianco. Un’immagine forte quella condivisa da Emma che ha poi cercato di esprimere i propri sentimenti con le parole. “Questa foto è orribile, ti strappa il cuore dal petto e ti costringe ad uscire dalle banalità in cui ci si rifugia per non pensare… Questa foto è la morte della civiltà!”, ha scritto la salentina che ha poi espresso il suo punto di vista sottolineando come il mondo non possa restare in silenzio di fronte a simili gesti e che, forse, quei bambini, hanno un peso diversi rispetti a quelli che vivono in altre parti del mondo. La foto condivisa da Emma ha raccolto più di 27mila fans e sono tantissimi i fans che si trovano d’accordo con il pensiero della loro beniamina (Cliccate qui per vedere il post). Emma, poi, ha pubblicato anche un video con il quale scende in campo accanto a Save the Children per contrastare la povertà educativa in Italia. Cliccate qui per vedere il post.

EMMA MARRONE, NEWS: A LAVORO PER IL NUOVO ALBUM – Emma Marrone, messe da parte le polemiche per la separazione professionale da Elodie Di Patrizi, archiviata la sua esperienza come coach di Amici di Maria De Filippi, forte del successo ottenuto con l’Adesso Tour, si sta preparando per regalare nuove emozioni ai fans. La cantante salentina, infatti, sta già lavorando ai testi per quello che sarà il suo nuovo album. Da anni sulla cresta dell’onda, Emma ha portato a casa un successo dopo l’altro. I fans, infatti, non sono mai stati delusi dalla salentina che, in tutto questo tempo, è stata in grado di rinnovarsi senza perdere la sua vena artistica. I fans sperano così di poter ascoltare il nuovo album di Emma già il prossimo anno. La salentina esaudirà il sogno dei suoi fans?

