Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, SOLDI A PALATE CON IL PURPOSE WORLD TOUR: 150 MILIONI DI EURO SOLO NELLA PRIMA PARTE (6 APRILE 2017) - Il Purpose World Tour di Justin Bieber iniziato nel marzo del 2016 è tuttora in corso e non si concluderà prima di settembre ma si può già fare un bilancio analizzando i dati riportati da Billboard. Stato ai risultati del “boxscore”, che raccoglie le informazioni relative alle vendite dei biglietti e agli incassi dei concerti, da marzo a novembre del 2016 la popstar canadese ha incassato 160 milioni di dollari, pari a 150 milioni di euro, grazie alle date in Europa e Nord America. Nel 2017 la tournée di Bieber è ripartita a febbraio dal Messico, dove in soli tre concerti il cantante ha guadagnato 9,4 milioni di dollari, vale a dire 8,8 milioni di euro. Dopo essere tornato in Sud America, Justin si è esibito in Australia e Nuova Zelanda. Con i primi 10 concerti del 2017 ha incassato 40 milioni di dollari (circa 37 milioni di euro). In totale, tra 2016 e 2017, il Purpose World Tour ha portato nelle tasche di Bieber 200 milioni di dollari (187 milioni di euro): non si può certo dire però che la popstar non se li sia guadagnati, visto che ha tenuto ben 120 concerti vendendo 2,2 milioni di biglietti. Ora Bieber si trova in Sud America e dopo Colombia, Repubblica Dominicana, Porto Rico, Panama e Costa Rica volerà in Israele per poi fare tappa in Sudafrica. A giugno tornerà in Europa e il 18 sarà in Italia, all’Autodromo Nazionale di Monza. Infine tra agosto e settembre concluderà il tour tornando ad esibirsi in Usa e Canada.

