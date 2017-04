DE GREGORI/ "Amici": il cantautore romano torna da Maria De Filippi

Foto promozionale

I tanti fan del cantautore romano si staranno già chiedendo: ma che ci azzecca con Maria De Filippi? Insomma, almeno i fan di vecchia data, quelli che cominciarono a seguire Francesco De Gregori negli anni 70, quando lanciava dischi di successo come Rimmel (che, a proposito, esce in questi gironi come singolo estratto dal suo ultimo live, il disco Sotto al vulcano). Come tutti i musicisti con carriere decennali anche De Gregori ne ha aggiunti di nuovi di fan, infatti ai suoi concerti ci sono anche tanti giovanissimi. Così non c'è poi da stupirsi tanto se torna (c'era già stato un paio di anni fa) ospite al programma Amici di Maria De Filippi domani sera su Canale 5 dove eseguirà proprio Rimmel e poi duetterà con i ragazzi in gara. Evidentemente cerca di farsi conoscere anche da quel tipo di pubblico, lui stesso aveva commentato che gli fa piacere trovarsi con i ragazzi e far sentire loro qualche canzone "vera". A De Gregori poi piace rompere i muri, togliere l'alone di sacralità che circonda le star della sua età, mischiarsi e rischiare, non è uno che vive sugli allori. Qualche anno fa era stato ospite anche di X Factor, quando c'era Morgan tra i giudici e neanche a farlo apposta lo ritroverà anche domani sera dove il cantante è capitano di una delle due squadre in gara. Saranno ospiti in studio anche le giovani star della musica internazionale, gli OfenBach, il duo di astri nascenti dell'elettro music, e Janieck, l'autore, cantante, musicista e performer olandese pop dance che sta scalando le classifiche di tutta Europa.

