EMMA MARRONE/ News: lo scatto con Paola Turci incuriosisce i fans, foto (oggi, 7 aprile 2017)

Emma Marrone ed Elisa ad Amici

EMMA MARRONE, NEWS: LO SCATTO CON PAOLA TURCI INCURIOSISCE I FANS (OGGI, 7 APRILE 2017) - Emma Marrone torna a far sognare i followers. La cantante salentina, nelle ultime ore, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale uno scatto del fotografo Alessandro Montanari, dove la si vede seduta accanto alla collega Paola Turci, freschissima della sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2017. Tinte bianco e nero, gambe e ginocchia in bella vista e una chitarra a portata di mano, che - come era prevedibile - ha scatenato la curiosità di tutti: “io e @paolaturci… e la foto che ci ha scattato @atnomela un po’ di tempo fa..” è stato il commento dell’artista. Lecita e carica di attesa la domanda che si vede fare capolino tra i commenti : che le due stiano preparando una collaborazione? Di recente, il pubblico del piccolo schermo le ha viste sullo stesso palco, con la messa in onda dell’evento Amiche in Arena su Canale 5. Che siano in arrivo altre sorprese? La speranza è alta, e il tempo darà sicuramente delle risposte più certe… Clicca qui per vedere il post di Emma dalla sua pagina social ufficiale.

EMMA MARRONE, NEWS: LE PAROLE DI ELISA PER LA SALENTINA (OGGI, 7 APRILE 2017) - Emma Marrone, per la sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di rinunciare al ruolo di direttore artistico, rimasto in mano ad Elisa e Morgan. La cantante salentina, in ogni caso, non ha lasciato completamente ‘orfani’ i telespettatori del talent show, tornando sul palco del programma come ospite della prima puntata. Proprio qualche ora fa si è tenuta la conferenza stampa di Amici, e anche in questa occasione - grazie alle parole di Elisa - il suo nome è venuto fuori: la collega, come si legge su TvBlog, ha ammesso che Emma le manca. Ha anche aggiunto di aver imparato “cose preziose” da lei l’anno precedente, e che si erano divise il lavoro. Parole più che positive, che hanno fatto brillare gli occhi degli ammiratori della salentina e ne hanno confermato nuovamente tutto il suo valore.

© Riproduzione Riservata.