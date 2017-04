FEDEZ/ News: presto di nuovo insieme a Chiara Ferragni? La fashion blogger non vede l’ora (7 aprile)

Fedez e Chiara Ferragni (foto da Instagram)

FEDEZ, PRESTO DI NUOVO INSIEME A CHIARA FERRAGNI? LA FASHION BLOGGER NON VEDE L’ORA -

Dopo la loro romantica vacanza a Miami di qualche settimana fa, Fedez e Chiara Ferragni hanno dovuto separarsi. Lei è volata a Los Angeles per lavoro e e lui è tornato in Italia per riprendere il “Comunisti col rolex Tour” che lo vede impegnato insieme all’amico J-Ax. Da allora sono passati dieci giorni, un’eternità per i piccioncini tanto innamorati, e infatti ieri la fashion blogger è tornata a dedicare un post al suo fidanzato pubblicando una foto di loro due insieme: “Reunited soon #Ravioli #ItalianDays”. Chiara ha postato la foto (clicca qui per vederla) dall’aeroporto di Milano dove era appena atterrate e nel post successivo a promesso di rimanere in città “per qualche giorno”. Chissà se avrà avuto il tempo di vedere il fidanzato, che topo la tappa del 5 aprile a Bari sarà stasera a Padova per un nuovo concerto. Ma probabilmente la vacanza meneghina della Ferragni durerà almeno una settimana: Fedez torna infatti a Milano il 10 aprile per quattro concerti di cui tre sold out e lascerà il capoluogo lombardo solo il 16 per andare a Trieste, dov’è atteso insieme a J-Ax sul palco della Palarubini Alma Arena. Non c’è quindi dubbio sul fatto che la coppia si riunirà presto per passare alcuni giorni insieme e recuperare il tempo perduto.

