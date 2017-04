HARRY STYLES/ Sign of the Times: video, ecco il primo singolo dell’artista (One Direction, 7 aprile)

Harry Styles, il nuovo singolo sul canale Vevo

HARRY STYLES, SIGN OF THE TIMES: VIDEO, ECCO IL PRIMO SINGOLO DELL’ARTISTA (OGGI, 7 APRILE 2017) - Dopo Niall Horan e Louis Tomlinson, è arrivato il (tanto atteso) momento di Harry Styles. Oggi, venerdì 7 aprile 2017, è stato infatti pubblicato il primo singolo da solista dell’artista, dal titolo “Sign of the Times”: subito dopo la pausa annunciata dagli One Direction, Harry Styles si era lanciato nel mondo del grande schermo, prendendo parte alle riprese di “Dunkirk”, la nuova pellicola di Christopher Nolan. Ora possiamo in definitiva affermare che Styles abbia deciso di tornare tra le mura di casa, pronto a regalare nuove emozioni e un’incredibile dose di talento ai suoi fans: “Sign of the Times” è infatti una ballata che ricorda il rock di ormai quasi quaranta anni fa, dove la voce piena ma soave del cantante ci accompagna dall’inizio alla fine. Al momento, sul canale Vevo dell’artista, è disponibile solo l’audio: per il videoclip (e anche per l’interno album), bisognerà invece aspettare ancora un po’… Clicca qui per ascoltare “Sign of the Times” direttamente dalla pagina Vevo di Harry Styles.

HARRY STYLES, SIGN OF THE TIMES: IL BOATO SUI SOCIAL NETWORK (OGGI, 7 APRILE 2017) - Inutile dire che la pubblicazione del primo singolo di Styles ha fatto il botto sui social network: l’hashtag #SignOfTheTimes è al momento in seconda posizione nelle tendenze a livello mondiale di Twitter. Le visualizzazioni per la canzone stanno velocemente raggiungendo la quota 50mila, e sono certamente destinate a salire vertiginosamente nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Nonostante gli One Direction siano lontani dalle scene ormai da un bel po’, ogni loro ritorno - pur da solisti - viene accolto con un calore e un affetto dai numeri disarmanti. Due ore fa circa, Styles ha voluto cinguettare i suoi ringraziamenti, “Thanks for having me. Love you. H”.

