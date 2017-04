JUSTIN BIEBER / News: Quanto ha guadagnato dal Purpose Tour? (oggi, 7 aprile 2017)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: GUADAGNI DA URLO PER IL PURPOSE TOUR - Justin Bieber continua ad essere sulla bocca di tutti: il motivo? I guadagni stellari ottenuti durante il corso del suo strepitoso Purpose Tour. Tra le varie notizie degli ultimi giorni però, emerge anche una bella indiscrezione di gossip in quanto, il giovane e talentuoso artista è stato beccato con una bellissima modella brasiliana che ha catturato fin da subito l'attenzione dei fan. Justin si è fidanzato oppure si tratta solo di un flirt passeggero? Mettendo da parte la cronaca rosa, anche per la musica pare ci siano delle novità ed infatti, il cantante di “What Do You Mean?” potrebbe presto collaborare con Zayn Malik e, voci di corridoio parlano addirittura di un probabile album insieme. Justin infatti, si è complimentato più volte con Zayn Malik, specie dopo l'uscita del singolo "Still Got Time".

Vista la recente amicizia e stima quindi, secondo The Times Of India Entertainment, Malik potrebbe aprire le prossime date indiane del Purpose Tour. La notizia, nemmeno a dirlo ha fatto già impazzire le giovanissime fan. Nel frattempo, il Purpose Tour sta conquistando il mondo intero portandosi a casa un sold out dietro l'altro. Quanto ha guadagnato fino ad adesso Justin Bieber con il suo bellissimo spettacolo musicale? Secondo quanto riporta Billboard, pare che Bieber si sia portato a casa la "modica" cifra di 200 milioni di dollari da marzo ad oggi (di cui 40 milioni ricavati dai 10 concerti del 2017). Che dire? Alla faccia della crisi…

