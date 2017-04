MARIO VENUTI/ "Motore di vita": la ricerca delle mie mille identità, il nuovo disco

La copertina del disco

È “Motore di Vita” il titolo del nuovo album di inediti del cantautore e chitarrista siciliano Mario Venuti (Siracusa, 28 ottobre 1963) in uscita oggi venerdì 7 aprile 2017.

Scritto da Mario Venuti e Kaballà, “Motore di Vita” conferma il binomio artistico ormai consolidato che, album dopo album regala, con la loro scrittura a quattro mani, emozioni sempre interessanti e mai scontate.

“Motore di Vita” è stato anticipato negli scorsi giorni, sulle radio e sui social-media, dal primo singolo “Caduto dalle Stelle”, impreziosito dalla collaborazione del batterista jazz ed arrangiatore ritmico Luca Scorziello, che ha curato le percussioni del brano.

“In principio non è stato il verbo, è stato il movimento! Il corpo guida l'anima. La cura è la musica” spiega Mario Venuti “Attraverso questi assunti possiamo compiere un percorso salvifico dagli affanni quotidiani. E ballare! Ballare è la metafora della nostra vita”.

Il disco è bello e le dodici tracce presenti sono un vero e proprio percorso di sensazioni che ristorano il corpo e la mente. Un piacevole cammino tra nord e sud. Tra testa e cuore. Un viaggio che attraversa sensazioni, sonorità, ritmi differenti, umori distesi e positivi. Senza dare spazio a forme di autocommiserazione, suona come un ripetuto “Grazie” per gli immensi doni che la vita può donare.

“Abbandonati i temi sociologici del lavoro precedente Il Tramonto dell'Occidente, sentivo il bisogno di riscoprire il mio lato più terreno e sensuale. Motore di Vita riguarda il corpo, che si riscopre nella danza (Caduto dalle stelle) e nei sapori (Conservare in luogo fresco), nella percezione della musica e dell'amore (Lasciati amare), nelle meraviglie del viaggio e del creato (Tutto questo mare), nella consapevolezza che ognuno di noi ha il potere di dare un carattere al mondo (Spirito del Mondo)”.

“Motore di Vita” è il risultato di un lavoro che arriva ad oltre due anni dal precedente “Il tramonto dell’occidente” e prodotto artisticamente da Mario Venuti e Seba nello studio siciliano “di casa”, da vero “artigiano” come ama definirlo Mario (Microclima-Puntoeacapo/Believe Digital). Senza logiche di mercato, fretta o produzioni faraoniche. Un album vero, senza filtri. Che si mette a nudo per offrirsi all’ascoltatore come un dono, proprio come si vede nella copertina del disco.

Interessante la scelta di inserire in questi nuovo lavoro la canzone “Non è Peccato” scritta per Syria nel 2005 ed inserita nell’album omonimo. Il brano in quest’album rivive una sorta di seconda giovinezza e ne mette in evidenza gli aspetti poetici di allora, ancora oggi più che mai attuali. Quel sentimento che non è peccato.

Dall’8 aprile Mario Venuti incontrerà il pubblico e racconterà “Motore di Vita” in un In-Store tour. Si parte domani 8 aprile da Milano (ore 17.30 - Mondadori di Via Marghera, 28) per poi proseguire in Sicilia il 9 aprile a Palermo (ore 18:00 - La Feltrinelli di via Cavour 133) ed il 10 aprile a Catania (ore 18:00 - La Feltrinelli di via Etnea 283). Poi il 12 aprile a Roma (ore 18.00 - La Feltrinelli di via Appia Nuova 427), il 20 aprile a Torino (ore 18.30 - La Feltrinelli di Stazione Porta Nuova) per concludersi il 21 aprile a Firenze (ore 18.30 - La Feltrinelli di Piazza della Repubblica, 26)

In concomitanza “Motore di vita” sarà presentato da Mario Venuti nella veste “live” l’11 aprile al Vinitaly and the City di Bardolino (Verona), il 18 aprile al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il 28 aprile al Rapsodia di Caserta, il 6 maggio al Blue Note di Milano ed il 16 giugno alla Corte Platamone – Palazzo della Cultura di Catania. Ad accompagnare sul palco il cantautore siciliano, i musicisti dell’ultimo tour Donato Emma alla batteria, Luca Galeano alle chitarre, Pierpaolo Latina alle tastiere e Antonio Moscato al basso.

Motore di Vita “è un disco orgogliosamente pop. Leggero, ma non frivolo”, dice Mario Venuti, che conferma la capacità di leggere l’anima del mondo e dell’uomo, trasformandola in musica… che solo pochi artisti come lui sanno fare.

Guarda il video del singolo "Caduto dalle Stelle"

La track-list dell’album “Motore di Vita”:

“Conservare in luogo fresco”; “Caduto dalle stelle”; “La prima volta”; “Lasciati amare”; “Motore di vita”; “Spirito del mondo”; “Tutto questo mare”; “Se avessi altro amore”; “Non è peccato” già pubblicata da Syria nel 2005; “Fuorimondo shop”; “Alza un po’ il volume”; “I peccati della luna”.

In-Store tour:

Sabato 8 aprile a Milano (ore 17.30 - Mondadori di via Marghera, 28)

Domenica 9 aprile a Palermo (ore 18:00 - la Feltrinelli di via Cavour 133)

Lunedì 10 aprile a Catania (ore 18:00 - la Feltrinelli di via Etnea 283)

Mercoledì 12 aprile a Roma (ore 18.00 - la Feltrinelli di via Appia Nuova 427)

Giovedì 20 aprile a Torino (ore 18.30 - la Feltrinelli di stazione Porta Nuova)

Venerdì 21 aprile a Firenze (ore 18.30 - la Feltrinelli di piazza della Repubblica, 26)

© Riproduzione Riservata.