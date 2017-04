EMMA MARRONE / News: la cantante salentina con un dolore nel cuore pensa alla famiglia

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: IL MESSAGGIO DELLA CANTANTE SALENTINA CONTRO LA GUERRA IN SIRIA – Emma Marrone mette da parte la musica e il gossip per dire no alla guerra in Siria. Sempre molto attenta ai problemi di oggi, anche la cantante salentina ha voluto lanciare un messaggio chiaro e diretto dai suoi profili social, esattamente come stanno facendo tanti altri vip. L’intento di Emma Marrone e non solo è quello di fermare un massacro di innocenti. Sono tanti, infatti, i bambini che hanno perso la vita in una guerra senza senso. Emma Marrone dice no a tutto questo e le parole della cantante salentina hanno raccolto i like dei suoi tantissimi followers, pronti a schierarsi con la loro beniamina in una battaglia importantissima. Emma Marrone, dunque, ancora una volta, dimostra di essere una persona vera e attenta ai bisogni degli altri.

EMMA MARRONE, NEWS: IL DESIDERIO DI UNA FAMIGLIA – Vedere morire tanti bambini ha distrutto il cuore di Emma Marrone che non ha mai nascosto di amare i bambini e di sognare una famiglia tutta sua. La cantante salentina, desiderosa di diventare madre, ha più volte dichiarato di essere pronta a fare un figlio anche da sola. “Sogno una famiglia, dei bambini. Sia chiaro, è la promessa di per sé che mi fa paura. Sono dell'idea che bisogna stare insieme finché c'è qualità nel rapporto d'amore. Il "per sempre" mi fa paura, l'idea di deludere l'altra persona mi distrugge. Per tutti questi motivi non credo che mi sposerò. Però mi manca da morire sentire la parola "mamma" rivolta a me con lo sguardo dolce di una bimba o di un bambino. Mi vedo mamma, mi sento mamma, mi piacerebbe avere dei figli", ha dichiarato qualche tempo fa al settimanale Chi. Emma Marrone, di fronte a tante, piccole vite spezzate, sentirà il bisogno di concretizzare il suo sogno?

© Riproduzione Riservata.