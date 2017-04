FEDEZ/ Chiara Ferragni raggiunge il rapper a Milano, foto (oggi, 8 aprile 2017)

Fedez e Chiara Ferragni (foto da Instagram)

FEDEZ, NEWS: CHIARA FERRAGNI RAGGIUNGE IL RAPPER A MILANO (OGGI, 8 APRILE 2017) - Sembra vicino il momento in cui i social torneranno a sciogliersi di tenerezza: mentre Fedez gira di palco in palco insieme a J-Ax per il Tour di Comunisti col Rolex, Chiara Ferragni è atterrata nuovamente sul suolo italiano. Una partenza annunciata quella della fashion blogger, che aveva già chiarito di non vedere l’ora di poter riabbracciare il suo ‘raviolo’. Durante la giornata di ieri Chiara Ferragni è infatti tornata su Instagram postando un selfie che la mostra in accappatoio, sul letto, con il quale saluta il capoluogo lombardo e sottolinea “I’m back for a few days”. Il tempista è perfetto: stasera, infatti, il rapper e il collega J-Ax saranno sul palco della Zoppas Arena a Conegliano, mentre i prossimi 10, 11, 13 e 14 aprile sono in programma le quattro date milanesi (le prime tre già sole-out) presso il Mediolanum Forum di Assago. Chissà che la Ferragni non faccia capolino proprio tra gli addetti, o sotto il palco, pronta a fare il tifo per il fidanzato… Clicca qui per vedere il post di Chiara Ferragni direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

