JUSTIN BIEBER / News: il suo grande cuore: fa felice una sua giovane fan malata (Oggi, 8 aprile 2017)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE REALIZZA IL SOGNO DI UNA RAGAZZA – Justin Bieber può essere un ragazzo arrogante e presuntuoso ma anche molto generoso e premuroso. La popstar canadese che ha spesso avuto un rapporto conflittuale con i fans, rei di rendergli la vita impossibile non permettendogli di vivere come un ragazzo normale di vent’anni, ha deciso di fare un passo indietro e regalare un sogno ad una fan. Durante la tappa del Purpose Tour in Perù, infatti, Justin Bieber ha fatto il regalo più grande che potesse fare ad una ragazza che lo segue da sempre e che sognava di poterlo conoscere. Justin Bieber ha così incontrato la sua fan, membro dell’associazione Make a wish che si occupa di realizzare i sogni dei malati, costretti a ricevere cure mediche per tuta la vita. Justin Bieber è stato così felice di poter fare un regalo alla sua fan con la quale ha anche cantato.

Il gesto di Justin Bieber ha naturalmente fatto il giro del mondo con i fans che hanno apprezzato e applaudito la generosità del proprio beniamino. Nonostante il bel gesto, tuttavia, il rapporto tra Justin e i suoi fans, sparsi in tutto il mondo, resta conflittuale. Justin, infatti, non sopporta quando lo toccano, lo fotografano nei suoi momenti privati e lo disturbano quando è in giro con gli amici. Si tratta, tuttavia, del prezzo del successo. Diventato famoso quando era solo un ragazzino, Justin Bieber, in questi anni, è diventato una vera e propria postar, ammirata in tutto il mondo. Nonostante le incomprensioni, tuttavia, Justin non può non amare il suo immenso popolo di fans.

© Riproduzione Riservata.