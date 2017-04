FEDEZ/ News: di nuovo insieme alla sua Chiara Ferragni e se la porta anche sul palco, foto video (9 aprile)

Fedez e Chiara Ferragni

FEDEZ, NEWS: DI NUOVO INSIEME ALLA SUA CHIARA FERRAGNI E SE LA PORTA ANCHE SUL PALCO, FOTO E VIDEO - Fedez è impegnatissimo con il “Comunisti col rolex tour” che lo sta portando in giro per l’Italia ma in questi giorni la sua fidanzata Chiara Ferragni è tornata dagli Stati Uniti per stare un po’ con lui e il rapper milanese ha subito trovato un po’ di tempo da trascorrere con la fashion blogger. Dopo una lontananza durata più di una settimana, Chiara ha postato ieri su Instagram una foto scattata a Milano che la ritraeva finalmente in braccio al suo innamorato: “Back together #ItalianDays”. Dopo aver pubblicato lo scatto (clicca qui per vederlo), che ha conquistato quasi 200mila like in un giorno, i due piccioncini sono partiti insieme alla volta di Conegliano, dove Fedez si è esibito insieme all’amico J-Ax sul palco della Zoppas Arena.

Federico Lucia si porta la Ferragni proprio ovunque, anche sul palco durante il soundcheck. La fashion blogger non si limita però a incitare il fidanzato o a riprendere con lo smartphone quello che lui fa sul palco. Nella diretta su Instagram Stories, poi postata in un video dallo stesso rapper, vediamo infatti Chiara alle tastiere mentre Fedez e J-Ax sono pronti ai microfoni. La fashion blogger sembra essere piuttosto a suo agio davanti allo strumento e infatti Federico la presenta così: “Nuovo componente della band”. La Ferragni passerà dalla moda alla musica per amore? Clicca qui per vedere il video.

