CONCERTO PRIMO MAGGIO/ Napoli: scaletta, ospiti e informazioni. 50 artisti riuniti in nome dell'antirazzismo

CONCERTO PRIMO MAGGIO, NAPOLI. 50 ARTISTI RIUNITI IN NOME DELL'ANTIRAZZISMO. OSPITI E INFORMAZIONI - Napoli in festa grazie al Concerto del Primo Maggio che si svolgeranno in forma gratuita. Residenti e turisti verranno intrattenuti con 10 ore di musica del Sud, con i colori tipici locali ed i suoni che più rappresentano la musica tradizionale. La location scelta per l'evento è piazza Dante, che inizierà ad animarsi a partire dalle ore 14:00. Si alterneranno i diversi ospiti previsti, fra cui anche i musicisti impegnati nel tour di Pontida dello scorso 22 aprile e che prossimamente sono attesi a Lampedusa. Sul palco vedremo invece volti del calibro di Eugenio Bennato, Daniele Sepa, Maldestro, Cicco Merolla, Jovine, i 99 Posse, Tommaso Primo, Franco Ricciardi, i Foja, La Maschera, Enzo Gragneniello, Speaker Cenzou e molti altri ancora. Alcuni dei quali provengono dalle diverse città di Italia e del mondo, fra cui Palermo, Spagna e Mali.

L'evento musicale che si svolgerà a Napoli in questa giornata raccoglierà 50 artisti per un divertimento assicurato che si protrarrà fino a mezzanotte. Il sindaco Luigi de Magistris ha inoltre annunciato che il tour per l'orgoglio antirazzista e meridionale diventerà un'attività più estesa ed organizzata su tutto il territorio. "Lo riteniamo un progetto della città", ha riferito a L'Unità, "ogni 1° maggio si dovrà tenere nella capitale del Mezzogiorno". Il Primo Cittadino ha inoltre voluto sottolineare che nessuno degli artisti che interverranno oggi nella piazza partenopea riceverà alcun compenso, proprio per il valore degli obbiettivi che la città intende portare avanti. Al Concerto del Primo Maggio a Napoli interverranno anche i Terroni Uniti, di ritorno dal raduno di Pontida: Luca Delgano, Pino Imperatore, Maurizio de Giovanni, Gianluca Cavino, Antonella Cilento e Rosario Dello Iacovo. Spazio quindi all'antirazzismo, ma anche a tematiche universali come i diritti civili, la solidarietà, il lavoro e la lotta per la libertà di tutti i popoli.

