CONCERTO ZUCCHERO ALL’ARENA DI VERONA / Si parte oggi con la prima di cinque date: la scaletta

Zucchero

CONCERTO ZUCCHERO ALL’ARENA DI VERONA CON IL PRIMO DI CINQUE CONCERTI – Oggi, lunedì 1 maggio, all’Arena di Verona arriva Zucchero con il Black Cat World Tour 2017 che, dopo aver conquistato il Nord America con 22 concerti in 30 giorni, è pronto a fare lo stesso con l’Italia. Quello che Zucchero terrà questa sera all’Arena di Verona, infatti, è solo il primo di cinque concerti. L’artista, infatti, replicherà il 2, 3, 4 e 5 maggio prima delle cinque date di settembre (21-22-23-24-25 settembre) per le quali sono già in vendita i biglietti. Dopo i due concerti tenuti da Alessandra Amoroso, dunque, l’Arena di Verona è pronta ad accogliere il re del blues. Da anni sulla cresta dell’onda, Zucchero regalerà al suo pubblico un grande show in cui si affiancheranno i brani di ieri con quelli di oggi. Zucchero, infatti, presenterà il suo ultimo disco, Black Cat, composto da 13 brani. All’album hanno partecipato artisti dal calibro internazionale come Bono che con Zucchero ha composto il brano Streets Of Surrender, e Mark Knopfler. Dopo l’Italia, il tour di zucchero proseguirà facendo tappa nei seguenti Paesi: Nuova Zelanda, Australia, Giappone, Germania, Francia, Spagna, Belgio, Svezia, Finlandia, Norvegia etc.

CONCERTO ZUCCHERO ALL’ARENA DI VERONA: LA PROBABILE SCALETTA – Ecco la probabile scaletta del concerto di Zucchero all’Arena di Verona: Partigiano reggiano, 13 buone ragioni, Ti voglio sposare, Ci si arrende, Ten More Days, Hey Lord, L’anno dell’amore, Fatti di sogni, La tortura della luna, Love Again, Terra incognita, Voci, È un peccato morir, Vedo nero, Baila (Sexy Thing), Un soffio caldo, Il suono della domenica, Chocabeck, L’urlo, Miserere, Madre dolcissima, Freedom Jazz Dance, Per colpa di chi, Donne, Overdose (d’amore), Con le mani, Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica, Il volo, Diamante, Così celeste, Per colpa di chi, Diavolo in me, Hai scelto me.

© Riproduzione Riservata.