Concerto Taranto / Primo Maggio 2017: l'evento non ci sarà. Ecco perché (oggi, 1 Maggio 2017(

CONCERTO TARANTO 1 MAGGIO 2017: L'EVENTO MUSICALE NON CI SARA'. ECCO PERCHE' - La delusione dei cittadini di Taranto non poteva essere più grande: il Concerto del Primo Maggio non si farà. La decisione proviene dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, che hanno voluto rimandare la manifestazione per lasciare spazio alle sigle sindacali di organizzare una serie di iniziative in previsione delle elezioni. A breve, infatti, la cittadinanza verrà chiamata alle urne per decidere chi sarà il nuovo Sindaco e da chi dovrà essere composto il Consiglio Comunale. Cisl, Cgil e Uil di Taranto daranno vita ad un percorso informativo, che accompagnerà i cittadini verso ricordi e progetti per il futuro. "Taranto ha dovuto combattere contro la crisi", hanno sottolineato i sindacati a L'Unità, "ed è riuscita a risollevarsi puntando sulla caparbietà, la forza e la determinazione del mondo del lavoro".

Il Concerto del Primo Maggio a Taranto non sarà l'unica manifestazione musicale che non avrà luogo oggi. Il debutto previsto dal Primo Maggio "no Tap", il contro-concerto promosso dal Presidio contro la costruzione del gasdotto, dovrà essere rimandato. Gli organizzatori hanno comunicato infatti l'annullamento, nonostante la campagna di crowfunding abbia segnato un forte successo, così come la raccolta dei fondi necessari. "La tensione è salita inesorabilmente a più livelli", riferiscono gli organizzatori su Facebook, "quanto è successo al cantiere è noto". Il riferimento è ad un blitz delle forze dell'ordine, sottolinea l'Espresso, all'interno del cantiere Tap. Fra i presenti previsti i 99 Posse e Lo Stato Sociale, che hanno ripiegato all'ultimo momento al Concertone solidale che si svolgerà invece a Napoli.

