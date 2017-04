EMMA MARRONE/ News: la cantante orgogliosa del duetto con Renato Zero e Elisa (oggi, 1 maggio 2017)

Emma Marrone ed Elisa ad Amici

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE ORGOGLIOSA DEL DUETTO CON RENATO ZERO E ELISA, VIDEO (OGGI, 1 MAGGIO 2017) - Continua l’impegno di Emma Marrone ad Amici 2017, e crescono anche le soddisfazioni. La nuova puntata del serale del talent è attesa sul piccolo schermo di Canale 5 il prossimo 6 maggio, ma il pubblico ha ancora impresse nel cuore le emozioni che la cantante salentina - insieme alla collega Elisa (coach della Squadra Blu) e al grande Renato Zero - ha saputo regalare lo scorso sabato. Il trio si è infatti esibito sulle note di “Più su”, celebre pezzo dell’artista romano: dopo la messa in onda Emma Marrone è tornata sulla sua pagina Instagram ufficiale pubblicando uno scatto di scena in compagnia di entrambi. “Una porzione di orgoglio che fa bene al cuore… @elisatoffoli @renatozer0 #piùsu #amici!6” è stato il commento carico di significato lasciato dalla cantante. In breve tempo, l’ammirazione dei fans si è espressa con moltissimi like e complimenti. Clicca qui per vedere il video relativo alla performance da WittyTv.

Il percorso di Emma ad Amici 16 continua e le anticipazioni relative al prossimo appuntamento - come hanno riportato le talpe de Il Vicolo delle News presenti alla registrazione - confermano che sulla strada ci sarà però una sconfitta per i Bianchi di cui l’artista è coach. Ad essere eliminata toccherà infatti alla cantante Shady, come reagirà la Brownie?

