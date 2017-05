FEDEZ / News, amore a gonfie vele con Chiara Ferragni e duetto in arrivo con Alvaro Soler?

Fedez e Chiara Ferragni

FEDEZ, NEWS: DUETTO IN ARRIVO CON ALVARO SOLER? – Duetto in arrivo tra Fedez e Alvaro Soler? E’ bastata una foto pubblicata dal rapper milanese sul suo profilo Instagram per scatenare l’entusiasmo dei fans. Fedez, infatti, ha condiviso una foto in cui posa insieme al cantante spagnolo, anche lui in vacanza a Los Angeles in questi giorni. “Summer boys”, scrive Fedez raccogliendo più di 160mila like e migliaia di commenti. Tra chi ammira la bellezza di Alvaro Soler e chi nota la differente altezza tra i due artisti, c’è anche chi, guardando la foto dei due cantanti insieme, non può fare a meno di ricordare l’estate del 2016 caratterizzata proprio dalla musica del rapper e del cantante spagnolo. L’incontro casuale a Los Angeles tra i due si trasformerà in una futura collaborazione musicale? I fans sperano di sì essendo sicuri che sarebbe una vera bomba. Cliccate qui per vedere il post.

FEDEZ, NEWS: AMORE A GONFIE VELE CON CHIARA FERRAGNI – Continua la vacanza d’amore di Fedez a Los Angeles dove si sta godendo il tempo in compagnia della fidanzata Chiara Ferragni. In attesa di tornare nuovamente in Italia per rispettare i suoi impegni musicali, Fedez sta facendo il pieno di coccole e attenzioni. Il rapper e la fashion blogger più famosa al mondo sono sempre più innamorati e affiatati. Il periodo di crisi che aveva fatto pensare ad una rottura tra i due è ormai superato. Insieme dalla scorsa estate, tra Fedez e Chiara Ferragni non solo l’amore è sempre più forte ma anche la passiona appare assolutamente irrefrenabile.

© Riproduzione Riservata.