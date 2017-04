FRANCESCO GABBANI/ Sarà successo col nuovo disco "Alla ricerca di noi stessi"? (Concerto Primo Maggio 2017)

Francesco Gabbani al Concerto del Primo maggio 2017

FRANCESCO GABBANI, IL SUCCESSO CONTINUERA' CON IL NUOVO DISCO "ALLA RICERCA DI NOI STESSI"? (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Prima di partecipare al Concerto del Primo Maggio, Francesco Gabbani parteciperà ad uno dei numerosi eventi che lo portano a stretto contatto con il pubblico. Sarà infatti presente dalle 15:00 al Magellano Instore di Roma Ostiense. In questi giorni il cantante ha proseguito senza sosta a depennare i vari appuntamenti che lo vedono diviso con i live del suo tour. I fan hanno potuto incontrarlo infatti a Carrara e Lonato, in provincia di Brescia. Francesco Gabbani ha rivelato in una recente intervista di aver vissuto piuttosto sotto pressione in seguito alla vittoria al Festival di Sanremo 2017, grazie alla sua Occidentali's Karma. "Stava per farmi a pezzi", ha rivelato a La Repubblica, sottolineando come l'entusiasmo non sia ancora diminuito nemmeno dopo tre mesi.



A tre giorni di distanza dalla pubblicazione del suo nuovo disco, "Alla ricerca di noi stessi", Francesco Gabbani continua a rimanere in vetta alla cima dorata conquistata alla Città dei Fiori. Una raccolta di inediti che approfondisce la tematica del viaggio, dal punto di vista della curiosità e della scoperta dell'ignoto. "Non è tanto all'esterno", ribadisce ancora, "ma piuttosto dentro di noi. La sfida di conoscersi è la più difficile della vita". Francesco Gabbani è atteso inoltre il prossimo 13 maggio a Kiev, all'Eurovision, dove il cantautore avrà modo di presentare il suo ultimo lavoro. Alle telecamere del giornale tv ha rivelato inoltre di sentirsi adesso più tranquillo rispetto a qualche mese fa, in occasione di questa nuova avventura, ma non per questo meno soddisfatto.

