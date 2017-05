JUSTIN BIEBER / News, con DJ Khaled nel brano I’m the One balza in vetta alle classifiche

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL NUOVO SINGOLO I’M THE ONE CON DJ KHALED AI PRIMI POSTI IN CLASSIFICA – Tutto ciò che tocca Justin Bieber si trasforma in oro. La popstar canadese è capace di far arrivare ai primi posti delle classifiche internazionali tutte le sue canzoni. Merito dell’affetto dei milioni di Belibers che, puntualmente, trasformano i lavori del loro beniamino in successi assoluti. Motivo che ha spinto Dj Khaled, artista, produttore, imprenditore, autore e guru della musica a collaborare con la popstar nel brano I’m the one in cui c’è anche Lil Wayne. Una collaborazione che ha già portato i primi frutti. Il brano, infatti, è balzato ai vertici delle classifiche iTunes e Spotify.

Se nel lavoro Bieber non sbaglia un colpo, lo stesso non può dirsi per la vita privata. Da quando è finita la sua storia con Selena Gomez, Justin Bieber non ha più trovato pace. Nonostante abbia avuti diversi flirt con le modelle più belle di tutto il mondo, Justin è ancora ufficialmente single. Nel suo cuore, Selena continua ad avere un posto speciale anche se entrambi hanno ormai capito di non essere fatti per stare insieme. Dopo aver vissuto il primo, grande amore accanto all’ex stellina della Disney, Justin riuscirà a trovare la donna della sua vita?

© Riproduzione Riservata.