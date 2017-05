EMMA MARRONE/ Aggrappata a Stefano De Martino e in lacrime per Riccardo nella prossima puntata di Amici

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: AGGRAPPATA A STEFANO DE MARTINO E IN LACRIME PER RICCARDO NELLA PROSSIMA PUNTATA DI AMICI - Tra le indiscrezioni che trapelano sulla registrazione della puntata di Amici 16 che andrà in onda sabato prossimo su Canale 5, i fans della cantante salentina fanno tesoro di quelle che riguardano in particolare Emma Marrone. Le informazioni passano da un fan all’altro e su una delle fanpage di Instagram dedicate ad Emma troviamo i messaggi inviati da una ragazza che era presente alla registrazione e che racconta come a un certo punto la Marrone si sia aggrappata alle gambe di Stefano De Martino: “Oi ciao sono appena uscita dalla registrazione di Amici di oggi e solo per darti delle gioie (spero che non taglino i pezzi) Emma durante il primo chi inizierà si aggrappa alle gambe di Stefani per tenersi perché dovevano tipo fare che Giuseppe e Stefano si attaccavano rispettivamente a Emma ed Elisa (quindi Stefano non si è attaccato a Emma purtroppo) e Emma tipo stava per cadere e si aggrappava un po’ di volte a Stefano che gli sorrideva”. La testimonianza continua poi raccontando delle lacrime della Marrone nell’ascoltare Riccardo: “Eiii ciaoo! Ho visto che ti hanno scritto del ‘chi inizierà?’ della registrazione di ieri. Anche io ero presente e volevo dirti che alla fine, Riccardo doveva cantare l’ultima canzone e ha cantato ‘E penso a te’ ed Emma ha cominciato a pianger”. Clicca qui per vedere tutto il post.

